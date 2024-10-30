Неочевидные ошибки при тренировке пресса

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Фитнес-тренер Акулина Бахтурина поделилась с "Известиями" главными ошибками, которые часто совершают при тренировке пресса.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Она отметила, что при диастазе — расхождении прямой мышцы живота — выполнение стандартных упражнений может лишь усугубить проблему и привести к увеличению живота.

В случае диагностики этого состояния важно подбирать специальные упражнения, которые не нагружают прямую мышцу, но при этом помогают укрепить другие мышцы пресса.

Следующей распространённой ошибкой Бахтурина назвала неверную технику выполнения упражнений. Правильная техника крайне важна для достижения желаемых результатов и предотвращения травм.

Кроме того, тренер подчеркнула, что отсутствие комплексного подхода также является серьезной ошибкой. Чтобы избавиться от живота, недостаточно только наращивать силу и рельеф мышц — необходимо также снизить процент жировой ткани в организме.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.





Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

