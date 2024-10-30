Улучшаем гибкость: секреты правильной растяжки

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Фитнес-тренер Яна Дегтярева поделилась секретами эффективной растяжки, предоставив полезные советы для всех, кто хочет улучшить свою гибкость.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Как сообщает портал "Узнай.ру", первым шагом является легкая разминка. Дегтярева рекомендует начинать с таких упражнений, как легкая ходьба или прыжки на месте, чтобы разогреть мышцы перед основной тренировкой.

После разминки тренер советует сосредоточиться на тех группах мышц, которые вы хотите проработать. Например, для улучшения гибкости спины следует выбрать соответствующие упражнения. Важно также следить за правильной техникой выполнения, чтобы избежать травм и получить максимальную пользу от тренировки.

Регулярность является ключом к успеху: Дегтярева рекомендует заниматься растяжкой два-три раза в неделю. Она отмечает, что первые результаты можно будет увидеть уже через две-три недели, а тело станет более гибким и подтянутым в течение двух-трех месяцев.

При этом стоит помнить, что не следует переусердствовать и растягивать мышцы слишком сильно.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

