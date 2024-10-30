Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах
Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений
Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь
Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Российский авторынок: выручка выросла, а прибыль снизилась

Улучшаем гибкость: секреты правильной растяжки

1:10
Спорт

Фитнес-тренер Яна Дегтярева поделилась секретами эффективной растяжки, предоставив полезные советы для всех, кто хочет улучшить свою гибкость.

Улучшаем гибкость: секреты правильной растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Как сообщает портал "Узнай.ру", первым шагом является легкая разминка. Дегтярева рекомендует начинать с таких упражнений, как легкая ходьба или прыжки на месте, чтобы разогреть мышцы перед основной тренировкой.

После разминки тренер советует сосредоточиться на тех группах мышц, которые вы хотите проработать. Например, для улучшения гибкости спины следует выбрать соответствующие упражнения. Важно также следить за правильной техникой выполнения, чтобы избежать травм и получить максимальную пользу от тренировки.

Регулярность является ключом к успеху: Дегтярева рекомендует заниматься растяжкой два-три раза в неделю. Она отмечает, что первые результаты можно будет увидеть уже через две-три недели, а тело станет более гибким и подтянутым в течение двух-трех месяцев.

При этом стоит помнить, что не следует переусердствовать и растягивать мышцы слишком сильно.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой. 

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Общество
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом Аудио 
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Зеленая мода: как внедрить устойчивые практики в свой гардероб
Полезный завтрак: как приготовить необычные сырники со шпинатом
Сейчас россияне предпочитают покупать новостройки в Москве на этапе котлована
Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками
Откройте Ингушетию: новый маршрут для любителей истории и природы
Тайна старения мозга раскрыта: результаты исследования удивили учёных
Как питаться осенью, чтобы не заболеть и не поправиться
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы
Россияне, оформившие ипотеку, не будут платить НДФЛ с материальной выгоды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.