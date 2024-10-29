Упражнения, которые помогут избавиться от стресса

Фитнес-тренер Артём Кузелев поделился эффективными упражнениями для борьбы со стрессом, которые помогут расслабиться и восстановить внутреннее спокойствие.
Как сообщает Men Today, первое упражнение начинается с ровной стойки — ноги можно поставить вместе или немного разведя. Затем необходимо опустить голову, округлить спину и медленно наклониться к полу, задерживаясь в этом положении на секунду перед тем, как аккуратно подняться.
Следующее упражнение выполняется лёжа на спине: ноги согнуты в коленях, колени разведены в стороны. В этом положении нужно максимально свести лопатки и немного приподнять грудную клетку, чтобы почувствовать расслабление.
Для последнего упражнения также потребуется лечь на пол, выпрямить ноги и вытянуть руки по сторонам. Затем согните правую ногу в колене, поднимите её и обхватите колено левой рукой, потянув его влево. После этого повторите аналогичное движение для левой ноги.
Эти простые упражнения помогут снять напряжение и улучшить общее самочувствие.
Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.
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