Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года

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Журналисты Men Today предложили несколько отличных идей для уличных тренировок в осенний период. В своём материале они отмечают, что пеший туризм является отличным способом не только нормализовать артериальное давление, но и укрепить иммунную систему, а также снизить уровень стресса.

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Также рекомендуется бегать, выбирая такие маршруты, которые заканчиваются в теплых местах, чтобы можно было сразу согреться. Важно при этом дышать через нос, чтобы избежать попадания холодного воздуха в легкие.

Кроме того, авторы статьи советуют заняться теннисом, спортивным ориентированием и маунтинбайком. Последний вид активности помогает избавиться от лишнего веса, улучшает состояние костей и суставов, а также способствует исправлению осанки.

Эти занятия позволяют насладиться свежим воздухом и поддерживать физическую активность даже в холодные месяцы.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.



Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

