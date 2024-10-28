Лучший вид спорта для офисных работников с болью в спине

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Профессор Владимир Фролов из Сеченовского университета назвал северную ходьбу лучшим спортом для офисных работников, испытывающих боли в спине.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

В беседе с NEWS.Ru он подчеркнул, что справиться с такими проблемами поможет только движение. Северная ходьба, которую часто называют скандинавской, прекрасно подходит для этой цели, и Фролов уверен, что её необходимо активно внедрять среди офисных работников.

Врач также отметил, что хронические боли в спине могут привести к снижению уровня гормона счастья и даже стать причиной невротической депрессии. Чтобы избежать этого, по его мнению, важно устранить основные причины боли, работать с ее источниками и укреплять структуру тела.

Такой подход не только улучшит психоэмоциональное состояние, но и избавит от постоянного дискомфорта.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

