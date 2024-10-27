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Какие виды спорта помогут при депрессии? Советы немецкого профессора

0:45
Спорт

Профессор Йенс Кляйнерт из Психологического института Немецкого спортивного университета в Кёльне поделился рекомендациями по видам спорта, которые особенно полезны при депрессии.

Какие виды спорта помогут при депрессии? Советы немецкого профессора
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, PDM

Как сообщает Focus, Кляйнерт отметил, что физическая активность играет важную роль в борьбе с этим состоянием. Наиболее эффективными видами спорта он назвал ходьбу, бег трусцой, йогу и силовые тренировки, советуя практиковать их с хорошей интенсивностью.

Кляйнерт также подчеркнул, что спорт помогает улучшать психическое здоровье благодаря четырём ключевым факторам: уменьшению вялости, улучшению настроения, повышению самооценки и усилению социальной интеграции.

Уточнения

Депре́ссия  — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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