Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова рассказала о значительных преимуществах упражнений для мышц тазового дна для женщин.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", она пояснила, что такие упражнения могут существенно улучшить качество жизни, особенно у тех, кто столкнулся с изменениями, связанными с беременностью, родами или менопаузой.
Федосова уточнила, что в период вынашивания ребенка и после родов мышцы таза нуждаются в дополнительной поддержке и укреплении. Она добавила, что регулярные тренировки способствуют восстановлению мышечного тонуса, улучшению кровообращения и снижают риск таких проблем, как недержание мочи и выпадение органов малого таза.
При этом врач напомнила, что при хронических заболеваниях важно проконсультироваться со специалистом перед началом тренировок.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Лече́бная физи́ческая культу́ра (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры (в основном — физические упражнения) с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.
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