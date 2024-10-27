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Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин

0:55
Спорт

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова рассказала о значительных преимуществах упражнений для мышц тазового дна для женщин.

Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Как сообщает "Спорт-Экспресс", она пояснила, что такие упражнения могут существенно улучшить качество жизни, особенно у тех, кто столкнулся с изменениями, связанными с беременностью, родами или менопаузой.

Федосова уточнила, что в период вынашивания ребенка и после родов мышцы таза нуждаются в дополнительной поддержке и укреплении. Она добавила, что регулярные тренировки способствуют восстановлению мышечного тонуса, улучшению кровообращения и снижают риск таких проблем, как недержание мочи и выпадение органов малого таза.

При этом врач напомнила, что при хронических заболеваниях важно проконсультироваться со специалистом перед началом тренировок.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Лече́бная физи́ческая культу́ра (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры (в основном — физические упражнения) с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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