Простое упражнение для подтянутого пресса: рекомендации от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Иванна Идуш предложила упражнение, которое поможет справиться с выпирающим животом.
Как сообщает Sport24, Идуш отметила, что выполнение "велосипеда" способствует проработке как глубоких, так и поверхностных мышц пресса, включая поперечную мышцу живота, которую сложно активировать в других упражнениях.
Для выполнения упражнения требуется лечь на спину, прижать поясницу к полу, расслабить шею, положить руки за голову, едва касаясь пальцами. Затем нужно поднять ноги, согнутые под прямым углом в коленях, и поочередно вытягивать их вперед, прижимая к груди.
При выдохе локоть направляется к противоположному колену, а при вдохе — возвращается в исходное положение. Упражнение рекомендуется делать медленно, в два-три подхода по 20 повторений.
Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.