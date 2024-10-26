Простое упражнение для подтянутого пресса: рекомендации от фитнес-тренера

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Фитнес-тренер Иванна Идуш предложила упражнение, которое поможет справиться с выпирающим животом.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Как сообщает Sport24, Идуш отметила, что выполнение "велосипеда" способствует проработке как глубоких, так и поверхностных мышц пресса, включая поперечную мышцу живота, которую сложно активировать в других упражнениях.

Для выполнения упражнения требуется лечь на спину, прижать поясницу к полу, расслабить шею, положить руки за голову, едва касаясь пальцами. Затем нужно поднять ноги, согнутые под прямым углом в коленях, и поочередно вытягивать их вперед, прижимая к груди.

При выдохе локоть направляется к противоположному колену, а при вдохе — возвращается в исходное положение. Упражнение рекомендуется делать медленно, в два-три подхода по 20 повторений.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.



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