Шаг за шагом к цели: фитнес-эксперт о мотивации для новичков

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась советами по мотивации для занятий спортом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Она отметила, что начинать лучше с небольших целей: тренироваться трижды в неделю или совершать 10 тысяч шагов ежедневно. Такой подход, по мнению тренера, поможет почувствовать первые достижения и вдохновит на дальнейшие усилия.
Соболь также указала на важность подготовки к тренировкам. Она советует заранее вносить тренировки в календарь, что способствует созданию привычки и помогает ежедневно сохранять дисциплину.
Мотива́ция — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.