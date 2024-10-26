Шаг за шагом к цели: фитнес-эксперт о мотивации для новичков

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась советами по мотивации для занятий спортом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Фото: Own work by Crossfit girl, CC BY-SA 3.0

Она отметила, что начинать лучше с небольших целей: тренироваться трижды в неделю или совершать 10 тысяч шагов ежедневно. Такой подход, по мнению тренера, поможет почувствовать первые достижения и вдохновит на дальнейшие усилия.

Соболь также указала на важность подготовки к тренировкам. Она советует заранее вносить тренировки в календарь, что способствует созданию привычки и помогает ежедневно сохранять дисциплину.

Уточнения

Мотива́ция — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность.



Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

