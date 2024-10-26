Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Египте начался пик туристического сезона из-за комфортной осенней погоды
Увеличиваем рост волос: домашняя маска с маслом розмарина
Драма в воздухе: как GPS-трекер помог раскрыть тайну гибели перелётной птицы
Евросоюз после пиковых закупок: кто увеличивает, а кто снижает интерес к российским удобрениям
Сладкое и кофе: скрытые враги вашей продуктивности
Сроки продажи подержанных авто: какие машины продаются быстрее
Ученые рассказали о пользе кошек для их владельцев
Как защитить томаты без химии: простой способ с медной проволокой
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре

Как начать заниматься единоборствами: практическое руководство для новичков

Спорт

Заниматься единоборствами — это не просто модно, это — увлекательно, полезно для физического и психического здоровья, и может стать настоящим стилем жизни. Но с чего начать, если вы никогда не пробовали? Вот практическое руководство для новичков.

Как начать заниматься единоборствами: практическое руководство для новичков
Фото: unsplash.com by Solal Ohayon svkj, PDM

1. Выбор стиля

  • Определите свои цели. Что вы хотите получить от тренировок? Физическая форма, самооборона, дисциплина, новые знакомства, погружение в культуру?
  • Исследуйте разные стили. Тхэквондо, карате, джиу-джитсу, бокс, тайский бокс, муай тай, кунг-фу — каждый стиль имеет свои особенности.
  • Попробуйте разные направления. Многие клубы предлагают пробные занятия, чтобы вы могли почувствовать атмосферу и понять, что вам больше подходит.
  • Не бойтесь экспериментировать. Не ограничивайтесь одним стилем. Возможно, вам понравится сочетание нескольких направлений.

2. Найдите подходящий клуб

  • Уровень квалификации тренера. Обратите внимание на опыт и сертификаты тренера.
  • Атмосфера в клубе. Посетите тренировку, пообщайтесь с другими учениками, посмотрите, комфортно ли вам в этой среде.
  • Расписание и стоимость. Убедитесь, что график тренировок вам подходит, и стоимость занятий соответствует вашим возможностям.

3. Подготовка к первому занятию

  • Одежда. Удобная, не стесняющая движения спортивная одежда.
  • Обувь. Специальная обувь для единоборств (если требуется).
  • Вода. Возьмите с собой бутылку воды.
  • Позитивный настрой. Будьте готовы к интенсивной тренировке, но не бойтесь спрашивать и уточнять непонятные моменты.

4. Первые шаги

  • Не переусердствуйте. Начинайте с медленного темпа, не пытайтесь сразу сделать все идеально.
  • Слушайте тренера. Внимательно следите за его инструкциями, спрашивайте, если что-то непонятно.
  • Не стесняйтесь спрашивать. У других учеников, у тренера, у друзей — не бойтесь задавать вопросы.
  • Будьте терпеливы. Результаты не приходят сразу. Наслаждайтесь процессом обучения, и вы обязательно увидите результаты.

5. Дополнительные рекомендации

  • Растягивайтесь. Регулярная растяжка поможет вам избежать травм.
  • Питайтесь правильно. Сбалансированное питание — залог вашего здоровья и эффективных тренировок.
  • Отдыхайте. Не забывайте отдыхать между тренировками.

Занятия единоборствами — это отличный способ улучшить физическую форму, научиться самообороне, познакомиться с новой культурой и обрести новых друзей. Главное — поставьте перед собой цель и настойчиво идти к ней

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.  

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Авто
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Евросоюз после пиковых закупок: кто увеличивает, а кто снижает интерес к российским удобрениям
Сладкое и кофе: скрытые враги вашей продуктивности
Сроки продажи подержанных авто: какие машины продаются быстрее
Ученые рассказали о пользе кошек для их владельцев
Как защитить томаты без химии: простой способ с медной проволокой
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
В Ленобласти создадут музейный экспонат из частей скелета мамонта из Ямала
Тайны идеальных губ: как избежать ошибок после контурной пластики
В Москве открылся офис по туризму Азербайджана
«Бывшие алкоголики расскажут, как они бросили пить...» - писала газета «Вечерняя Москва» 26 октября 1931 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.