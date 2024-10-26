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Напряжённый старт сезона в НХЛ: Овечкин и Мичков не забили, но другие игроки команд отличились

2:30
Спорт

23 октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся насыщенный игровой день. "Вашингтон", в составе которого выступает Александр Овечкин, одержал победу над "Филадельфией" со счётом 4:1. Однако сам Овечкин не смог отметиться результативными действиями.

Напряжённый старт сезона в НХЛ: Овечкин и Мичков не забили, но другие игроки команд отличились
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Другой россиянин Никита Кучеров помог "Тампе" одержать победу над "Нью-Джерси" со счётом 8:5, набрав 12 очков в шести матчах. Также хорошо начали сезон Артемий Панарин с 13 очками и Кирилл Капризов с 10 очками.

"Филадельфия", возглавляемая Джоном Тортореллой, начала сезон с победы над "Ванкувером", но затем последовали поражения. Торторелла отправил в запас двух молодых игроков, включая Матвея Мичкова, но это не помогло команде.

"Вашингтон" одержал четыре победы в пяти матчах, открыв счёт в матче с "Филадельфией" на четвёртой минуте, когда Овечкин был удалён. В первом периоде Эндрю Манджапане реализовал удаление Дюбуа, а Егор Замула закончил матч с показателем полезности "-3".

Матвей Мичков, получивший 19 минут игрового времени и отдавший ассист, набрал 5 очков (2+3) в шести матчах, но это не помогло команде. Овечкин провёл почти 20 минут на льду, но не смог отличиться.

Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд" набрал 10 очков (2+8) в шести матчах и вошёл в топ-10 бомбардиров первого месяца.

"Мы постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего. Из 10 очков у меня всего два гола? Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут", — сказал Капризов в разговоре с Известиями.

Артемий Панарин из "Рейнджерс" набрал 13 очков в шести матчах, выиграв все встречи.

В матче с "Нью-Джерси" Никита Кучеров отдал голевой пас и набрал 12 очков, а Брэндон Хэгел оформил хет-трик.

Защитник Даниил Мисюль, дебютировавший в НХЛ, закончил матч с показателем полезности "-1".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Кири́лл Оле́гович Капри́зов (род. 26 апреля 1997, Кузедеево, Кемеровская область) — российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд». Олимпийский чемпион игр в Пхёнчхане 2018. 

Матве́й Андре́евич Мичко́в (род. 9 декабря 2004, Пермь) — российский хоккеист, центральный и правый крайний нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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