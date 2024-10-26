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Глава РФС Дюков пояснил, что имел в виду Карпин, сказавший, что Россия 20 лет идёт не туда

1:01
Спорт

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российский футбол "уже 20 лет идёт не туда".

Глава РФС Дюков пояснил, что имел в виду Карпин, сказавший, что Россия 20 лет идёт не туда
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Дюков пояснил, что слова Карпина были вырваны из контекста и относились исключительно к тренировочному процессу и восстановлению игроков.

Он привёл в пример некоторые команды, где игроки по своему желанию принимают холодные ванны после тренировок, в то время как Карпин считает эту процедуру обязательной для снижения травматизма.

По словам президента РФС, этот комментарий не имел никакого отношения к развитию российского футбола.

"Как пример, в каких-то командах игроки принимают холодные ванны после тренировок по желанию, а Валерий Георгиевич считает, что это обязательная процедура, так как она снижает травматизм. Комментарий не касался развития нашего футбола в целом", — уточнил Дюков.

Уточнения

Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. 

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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