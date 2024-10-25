УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам

Турецкий нападающий датского "Мидтьюлланна" Арал Шимшир в матче Лиги Европы с израильским "Маккаби" выкрикивал футболистам соперников лозунги о Палестине. УЕФА открыл дело против этого игрока.
Шимшир желал смерти футболистам "Маккаби", сообщает датская газета Ekstra Bladet.
Матч состоялся 3 октября в Белграде.
После встречи представители израильского клуба заявили, что Шимшир выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!". После матча случилась стычка между футболистами. Игроки "Маккаби" уверены, что конфликт начался из-за Шимшира.
Догухан Арал Шимшир (тур. Doğuhan Aral Şimşir; род. 19 июня 2002, Кёге, Дания) — турецкий и датский футболист, нападающий клуба «Мидтьюлланн» и сборной Турции до 21 года.
Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.
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