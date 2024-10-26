Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Токио

Теннисистка из России Диана Шнайдер выступит в полуфинале турнира WTA в столице Японии.
Она вышла в него без какой-либо борьбы.
В 1/4 финала Шнайдер должна была играть с Саякой Исии из Японии, но она снялась с матча до его начала, сообщает РБК Спорт.
Далее 20-летняя теннисистка из России будет соперничать с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лейла Фернандес (Канада).
Кстати, теннисистка Дарья Касаткина не вышла в полуфинал турнира. Ее выиграла американка София Кенин со счетом 3:6, 4:6.
Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка.
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