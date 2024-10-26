Радимов отказывается возвращаться к работе футбольным тренером

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Экс-игрок сборной России по футболу Владислав Радимов не хочет снова работ по тренером. Об этом он рассказал "СЭ".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

В ближайшее время его не привлечет эта работа.

"Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду… Куда-то прийти, чтобы через десять туров услышать от начальника: "Я по-другому вижу"? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным", — заявил бывший футболист.

Радимов после того, как закончил карьеру игрока, тренировал молодёжку ФК "Зенит" и "Зенит-2". Еще он тренировал медиафутбольную команду "Чисто Питер".

Уточнения

Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России (1994—2006). Заслуженный мастер спорта России (2008).

