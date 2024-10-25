Хабиб Нурмагомедов вспомнил последний поединок в карьере

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вспомнил в соцсетях своей финальный поединок в профессиональной карьере.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

"А время летит, я смотрю", — написал он в сторис в соцсети, сделав репост из фанатского аккаунта.

Хабиба отметили, так как он провел свой последний бой ровно четыре года назад.

Боец 29 раз выигрывал в поединках и ни разу не потерпел поражения. Он завоевал чемпионский титул промоушена в легком весе в 2018 году. Самым кассовым в истории ММА стал бой Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором. Он прошел тоже в 2018 году.

Последний поединок Хабиба состоялся в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

