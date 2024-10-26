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Александр Мостовой приглашён на стажировку в Госдуму

1:01
Спорт

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова пригласила бывшего футболиста сборной России Александра Мостового пройти стажировку, сообщает "Советский спорт".

Александр Мостовой приглашён на стажировку в Госдуму
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY 4.0

"Александр должен захотеть и проявить инициативу. Если он хочет, то не вопрос, буду рада его видеть. У меня практику проходят и студенты. Потом, проходя эту практику, многие отказываются от этой работы", — сообщила Журова.

Александр Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе московского "Спартака", за который он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Кроме того, он играл за португальскую "Бенфику", французские "Страсбур" и "Кан", испанские "Сельту" и "Алавес". В составе "Сельты" и "Бенфики" он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Ранее Мостовому не дали пройти в московском "Спартаке", хотя предварительная договорённость о ней была достигнута. 

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. 

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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