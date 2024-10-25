Чемпион UFC Перейра снимется в фильме

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра из Бразилии впервые снимется в фильме.
37-летний спортсмен сыграет злодея. Ему дали роль в фильме "Натиск" (Onslaught) компании A24.
Режиссер — Адам Вингард ("Годзилла и Конг: Новая империя"). Onslaught описывается как "гонзо-ужастик-триллер". Он будет схож с некоторыми ранними картинами этого режиссера. Например, с You're Next ("Тебе конец!") и The Guest ("Гость").
Главную роль сыграет Адрия Архона ("Подай знак", "Я не киллер"). Перейра будет играть персонажа по Мясника, и ожидается, что он применит некоторые из своих боевых навыков для этого кино, пишет РБК Спорт.
Александро Перейра (род. 7 июля 1987, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Паулу) — бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксер.
Адам Вингард (англ. Adam Wingard; род. 3 декабря 1982, Ок-Ридж, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, монтажёр, оператор и композитор.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.