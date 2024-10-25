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Российский бизнесмен Штенгелов хочет приобрести футбольный клуб в Европе

0:55
Спорт

Российский миллиардер Денис Штенгелов намерен приобрести хорватский футбольный клуб "Горица", выступающий в Высшей лиге Хорватии. Об этом сообщает Sportske Novosti.

Российский бизнесмен Штенгелов хочет приобрести футбольный клуб в Европе
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Согласно источнику, бизнесмен планирует стать полноправным владельцем клуба в первой половине 2025 года. Кроме того, ожидается, что первые финансовые вливания в "Горицу" будут сделаны до конца текущего месяца.

52-летний Денис Штенгелов входит в число 100 богатейших людей России, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей России он занимает 94-е место.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии "Горица" находится на предпоследнем, 9-м месте, набрав 8 очков в 10 матчах.

Уточнения

Денис Николаевич Штенгелов (р. 14 мая 1972 года, дер. Губино Томского района Томской области, РСФСР, СССР) — российский долларовый миллиардер с состоянием, по оценке Forbes на 2023 год, 1,3 млрд долларов. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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