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ПСЖ проиграл апелляцию о долге Килиана Мбаппе

0:44
Спорт

ФК "ПСЖ" проиграл апелляцию в деле о долге перед экс-футболистом команды Килианом Мбаппе. Французский клуб должен форварду 55 миллионов евро.

ПСЖ проиграл апелляцию о долге Килиана Мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Апелляционная комиссия LFP вынесла решение в пользу игрока. Однако руководство клуба этот долг не собирается оплачивать.

"ПСЖ передаст дело в компетентные суды, продолжая при этом попытки найти мирное решение с футболистом", — сказал представитель ПСЖ.

Мбаппе, который сейчас выступает за "Реал", летом 2024 года обратился в LFP по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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