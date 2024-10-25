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Уголовное дело бойца ММА Якубова* прекратили, он ушел на СВО

1:12
Спорт

Боец смешанных единоборств из Чечни Ильяс Якубов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) добился того, чтобы его уголовное преследование закончили. Он поехал на СВО.

Уголовное дело бойца ММА Якубова* прекратили, он ушел на СВО
Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

Ранее Якубова* внесли в список террористов за тренировки под запись речей Шамиля Басаева, организовавшего теракты в Москве и Беслане.

Якубов* поехал на Украину прямиком из СИЗО, где провел последний год.

В октябре 2023-го года Якубов оказался за решеткой. Его обвинили в публичном оправдании терроризма или призывах к нему. Спортсмену грозило тюремное заключение сроком от пяти до семи лет.

Дело в том, что боец ММА готовился к поединку под аудиозапись речей Шамиля Басаева* — чеченского террориста, который взял на себя ответственность за организацию терактов в Буденновске, Москве и Беслане.

Якубов* не признал вину в пропаганде терроризма, а заявил, что он "не преступник, а спортсмен", пишет "Газета.Ru”.

* внесен в список террористов и экстремистов.

Уточнения

Сме́шанные единобо́рства (также MMA — от англ. mixed martial arts) — вид спорта (часто неверно называемый «боями без правил»), представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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