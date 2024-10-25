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Овечкин и Ротенберг приглашены на Мадагаскар

1:07
Спорт

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа пригласил российского хоккеиста Александра Овечкина и тренера СКА Романа Ротенберга принять участие в развитии хоккея на острове. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Овечкин и Ротенберг приглашены на Мадагаскар
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

"Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждём ли мы Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре? Да!" — сообщил Разананцоа.

По словам Разананцоа, хоккей на Мадагаскаре пока не развит, хотя нет никаких запретов на его развитие. Он надеется, что опыт и знания Овечкина и Ротенберга помогут внедрить и развить этот вид спорта в стране.

Александр Овечкин является одним из лучших хоккеистов мира и играет в составе "Вашингтона" с 2005 года. На его счету 855 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), что всего на 39 голов меньше рекорда легендарного Уэйна Гретцки.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Арка́дий Рома́нович Ротенбе́рг (род. 15 декабря 1951, Ленинград) — российский предприниматель, миллиардер.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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