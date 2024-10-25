Овечкин и Ротенберг приглашены на Мадагаскар

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа пригласил российского хоккеиста Александра Овечкина и тренера СКА Романа Ротенберга принять участие в развитии хоккея на острове. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждём ли мы Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре? Да!" — сообщил Разананцоа.
По словам Разананцоа, хоккей на Мадагаскаре пока не развит, хотя нет никаких запретов на его развитие. Он надеется, что опыт и знания Овечкина и Ротенберга помогут внедрить и развить этот вид спорта в стране.
Александр Овечкин является одним из лучших хоккеистов мира и играет в составе "Вашингтона" с 2005 года. На его счету 855 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), что всего на 39 голов меньше рекорда легендарного Уэйна Гретцки.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Арка́дий Рома́нович Ротенбе́рг (род. 15 декабря 1951, Ленинград) — российский предприниматель, миллиардер.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.