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Врач по ЛФК раскрыла, почему женщинам важно делать упражнения для тазового дна

1:49
Спорт

Врач по лечебной физической культуре Софья Федосова поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" информацией о важности упражнений для тазового дна и о том, кто особенно нуждается в них.

Врач по ЛФК раскрыла, почему женщинам важно делать упражнения для тазового дна
Фото: flickr.com by Earl McGehee, CC BY-SA 2.0

По словам медика, упражнения для укрепления тазового дна могут существенно улучшить качество жизни женщин, особенно тех, кто сталкивается с проблемами, связанными с беременностью, родами и менопаузой. Правильные упражнения помогают восстановить тонус мышц, улучшают кровообращение и могут снизить риск различных заболеваний, таких как недержание мочи и выпадение органов малого таза.

Врач подчеркнула важность упражнений для беременных и рожавших женщин, поскольку во время беременности и после родов мышцы тазового дна требуют особого внимания. Кроме того, упражнения помогут подготовить организм будущей мамы к рождению малыша и улучшить послеродовое восстановление.

"Гормональные изменения могут ослаблять мышцы. Регулярные физические нагрузки помогут снизить неприятные симптомы и улучшить общее состояние у женщин в период менопаузы", — уточнила эксперт.

Также упражнения для тазового дна полезны тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности негативно влияет на состояние мышц тазового дна, поэтому регулярные упражнения могут помочь улучшить их тонус и предотвратить различные проблемы со здоровьем.

"Если у женщины есть уже существующие проблемы с тазовым дном или хронические заболевания, прежде чем начинать тренировки, нужно проконсультироваться с врачом. Также стоит быть осторожными после операций или при наличии воспалительных заболеваний", — отметила специалист.

Уточнения

Кровообраще́ние — процесс циркуляции крови по организму.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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