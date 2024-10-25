Тарасова: то, что сказал Шветский о деле Валиевой, уже не имеет значения

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала открытое письмо врача Филиппа Шветского относительно допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Тренер заявила, что содержание письма не содержит новой информации и что это уже не имеет значения после принятия решения. Тарасова подчеркнула, что важно смотреть в будущее и не оставаться в прошлом, так как тема уже была изучена.

"Зачем мне обсуждать вчерашний день? Это вам, журналистам, хочется этого, а я не хочу играть вам на руку. И так уже много было сказано. Надо было раньше спрашивать, готовить вопросы, тогда подобный материал имел бы какой-то смысл", — сказала Тарасова в разговоре с "ВсеПроСпорт".

Она выразила уверенность в честности и авторитетности доктора Шветского.

Напомним, решение о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой было принято Спортивным арбитражным судом в январе 2024 года после слушаний в Лозанне в осенью 2023 года. Спортсменке были аннулированы все достижения, начиная с 25 декабря 2021 года, включая результаты на Олимпийских играх 2022 года.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

