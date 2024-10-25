Экс-врач сборной России: 60 наименований в деле Валиевой совсем не соответствуют действительности

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил появление 60 наименований лекарств в деле Камилы Валиевой.
Он сообщил, что эти данные были взяты из документов, где врач сборной отмечает заранее собранные препараты перед выездом на соревнования, а не из истории болезни, указывающей на их фактический приём.
Шветский отметил, что перечисленные препараты не соответствуют распространенной информации о лекарственной зависимости спортсменки.
"Спектр перечисленных препаратов совершенно не соответствует распространённой информации о лекарственной зависимости спортсменки", — сказал Шветский, которого цитирует "Советский спорт".
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России 2022. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, включая выступления на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
По мнению Шветского, такое решение связано скорее с политическими мотивами, чем с наличием запрещенных веществ в организме спортсменки. Шветский также выразил свои сомнения в процедуре допинг-контроля, отметив возможность манипуляций при обращении с образцами и упаковкой проб. Он считает дисквалификацию Валиевой несправедливой и надеется на скорое восстановление её репутации.
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
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