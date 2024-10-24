Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре

Товарищеский футбольный матч национальных сборных России и Сирии пройдёт уже в ноябре этого года.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Команды встретятся на стадионе в Волгограде, рассказали на официальном сайте Российского футбольного союза.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени 19 ноября.

Ранее стало известно, что сборная под руководством Валерия Карпина 15 ноября в Краснодаре встретится с футболистами из Брунея.

Наша футбольная команда находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сирии — на 93-м.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

