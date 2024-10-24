Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Четыре простых шага, благодаря которым можно избавиться от мешков под глазами
Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту
Не выбрасывайте обои! Идеи по их использованию в декоре
Юрий Лоза рассказал о переплате за коммунальные услуги: важнее, чем выборы в Америке

Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре

Спорт

Товарищеский футбольный матч национальных сборных России и Сирии пройдёт уже в ноябре этого года.

Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Команды встретятся на стадионе в Волгограде, рассказали на официальном сайте Российского футбольного союза.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени 19 ноября.

Ранее стало известно, что сборная под руководством Валерия Карпина 15 ноября в Краснодаре встретится с футболистами из Брунея.

Наша футбольная команда находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сирии — на 93-м.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Казань похвалили за саммит БРИКС
5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Томаты и их потребности: когда и как применять фосфорно-калийные удобрения
Политолог объяснил, почему в Сеуле говорят о войсках КНДР на СВО
Политолог объяснил, зачем эмиссары США приезжают в Киев
Кузбассовец пристыдил людей и очистил город от мусора
Бешенство: угроза, о которой стоит знать каждому
Адвокат высказался о праве Зепюр Брутян взыскать алименты у Прилучного: не в ущерб другим детям
РФС проверит сообщения о футбольном судье Безбородове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.