Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком

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За день до того, как случился поединок боксеров Тайсона Фьюри и Александра Усика, в семье первого произошла трагедия. Супруга Фьюри потеряла ребенка.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Жена британского боксера была на шестом месяце беременности. У нее случился выкидыш.

Фьюри рассказал, что его жена Пэрис пережила страшное, когда в одиночку физически родила мертвого ребенка.

"Это не похоже на выкидыш на первых неделях…Пройти через это в одиночку — нехорошо. Я не смог быть рядом с ней в тот момент. И это тяжело для меня", — цитирует боксера Sky Sports.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри закончился победой украинца раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде.

Уточнения

Тайсон Люк Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.





Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

