Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы

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Теннисистка Мария Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы. Это третья в истории россиянка, кому удалось туда попасть.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Также в 2025 году туда войдут Боб и Майк Брайаны из США.

Церемонию проведут с 21 по 23 августа в Ньюпорте, США, сообщает РБК Спорт.

На сегодняшний день в Зал входят 267 теннисистов из 28 государств. Среди них: Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Кстати, россиянка выигрывала турниры "Большого шлема" пять раз.

Уточнения

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка.





Международный зал теннисной славы (англ. International Tennis Hall of Fame) — зал теннисной славы и музей, основанный в 1954 году американцем Джеймсом ван Аленом.

