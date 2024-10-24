Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана

Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы

0:38
Спорт

Теннисистка Мария Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы. Это третья в истории россиянка, кому удалось туда попасть.

Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Также в 2025 году туда войдут Боб и Майк Брайаны из США.

Церемонию проведут с 21 по 23 августа в Ньюпорте, США, сообщает РБК Спорт.

На сегодняшний день в Зал входят 267 теннисистов из 28 государств. Среди них: Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Кстати, россиянка выигрывала турниры "Большого шлема" пять раз.

Уточнения

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка.
 

Международный зал теннисной славы (англ. International Tennis Hall of Fame) — зал теннисной славы и музей, основанный в 1954 году американцем Джеймсом ван Аленом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Садоводство, цветоводство
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Четыре простых шага, благодаря которым можно избавиться от мешков под глазами
Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.