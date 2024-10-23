Российские футбольные клубы потратили на трансферы свыше €131 млн

Клубы Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно заплатили более 131 миллиона €.
В российскую лигу пришел 61 игрок (средняя стоимость €1,7 млн). Покинули РПЛ 30 спортсменов (€3,25 млн).
Внутри турнира произошло 75 переходов футболистов (средняя стоимость — €1,4 млн). Состав максимально обновился у ФК "Акрон" и "Химки".
Средняя стоимость футболистов в РПЛ в этом сезоне — €1,5 миллиона. Самые дорогие игроки — Вендел и Эдуард Сперцян. Их стоимость — €20 миллионов, пишет РБК Спорт.
Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.