Российские футбольные клубы потратили на трансферы свыше €131 млн

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Клубы Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно заплатили более 131 миллиона €.

Фото: wikipedia.org

В российскую лигу пришел 61 игрок (средняя стоимость €1,7 млн). Покинули РПЛ 30 спортсменов (€3,25 млн).

Внутри турнира произошло 75 переходов футболистов (средняя стоимость — €1,4 млн). Состав максимально обновился у ФК "Акрон" и "Химки".

Средняя стоимость футболистов в РПЛ в этом сезоне — €1,5 миллиона. Самые дорогие игроки — Вендел и Эдуард Сперцян. Их стоимость — €20 миллионов, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

