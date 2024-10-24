Уайлд: ускоренная выдача гражданства легионерам плохо отражается на РФ

Сноубордист Вик Уайлд высказался об ускоренном получении гражданства России легионерами.
Так он прокомментировал выдачу паспорта РФ капитану "Зенита" Дугласу Сантосу. Вик уверен, что спортсмены не должны получать гражданство легче, чем обычные люди.
Сноубордист тоже в 2012 году получил паспорт РФ.
"Я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться", — цитирует спортсмена РБК Спорт.
Он рассказал, что не бросил Россию "и в горе, и в радости".
Вик А́йван Уа́йлд (англ. Vic Ivan Wild, согласно российским документам — Виктор Айван Вайлд; род. 23 августа 1986, Уайт-Салмон, Вашингтон) — российский сноубордист.
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