Уайлд: ускоренная выдача гражданства легионерам плохо отражается на РФ

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Сноубордист Вик Уайлд высказался об ускоренном получении гражданства России легионерами.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Так он прокомментировал выдачу паспорта РФ капитану "Зенита" Дугласу Сантосу. Вик уверен, что спортсмены не должны получать гражданство легче, чем обычные люди.

Сноубордист тоже в 2012 году получил паспорт РФ.

"Я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться", — цитирует спортсмена РБК Спорт.

Он рассказал, что не бросил Россию "и в горе, и в радости".

Уточнения

Вик А́йван Уа́йлд (англ. Vic Ivan Wild, согласно российским документам — Виктор Айван Вайлд; род. 23 августа 1986, Уайт-Салмон, Вашингтон) — российский сноубордист.



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