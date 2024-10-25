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На Леброна Джеймса и его сына Бронни подали в суд

0:51
Спорт

Две женщины подали иск в суд на знаменитых баскетболистов из клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" — Леброна Джеймса и его сына Бронни. Как сообщает TMZ Sports, причиной иска стала авария, произошедшая в 2022 году.

На Леброна Джеймса и его сына Бронни подали в суд
Фото: flickr.com by Keith Allison, CC BY-SA 2.0

По словам источника, автомобиль, в котором находились Джеймсы, столкнулся с машиной женщин на шоссе в городе Литтл-Рок. Теперь пострадавшие женщины требуют компенсации за причиненный ущерб.

Между тем, 23 октября Леброн Джеймс и его сын Бронни установили уникальное достижение в истории НБА. Во время матча против "Миннесоты Тимбервулвз" они одновременно вышли на площадку, став первой парой отца и сына, сыгравших вместе в НБА.

Уточнения

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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