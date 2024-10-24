Вратарь сборной России оформил дубль в матче

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Сборная России по пляжному футболу одержала уверенную победу над командой ОАЭ в товарищеском матче, который состоялся в Дубае. Результат встречи — 9:1 в пользу россиян. Амадиус Виноградцев оформил хет-трик, Кирилл Романов и голкипер Денис Пархоменко - по два гола. Также забили Владислав Жариков и Артём Лукьянов.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Следующая товарищеская игра между сборными России и ОАЭ запланирована на 25 октября в Дубае.

Отметим, что в конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Однако, в конце 2023 года МОК принял решение о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.

Уточнения

Хет-трик (от англ. hat-trick — буквально: трюк, связанный со шляпой) — позитивное достижение в ряде видов спорта и игр, связанное с числом три.



Голкипер — вратарь в игровых командных видах спорта.

