Лига Чемпионов теперь будет и в фигурном катании

В России появится виртуальная Лига Чемпионов среди фигуристов.
Федерация фигурного катания на коньках России запустила новый формат командного турнира. Он называется "Лига Чемпионов. Фигурное катание".
Призовой фонд турнира составит 20 миллионов рублей.
В нем смогут показать свои силы от 78 сильнейших фигуристов России в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. Их разделят на шесть команд, сообщает РИА Новости Спорт.
Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.