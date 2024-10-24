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Лига Чемпионов теперь будет и в фигурном катании

0:34
Спорт

В России появится виртуальная Лига Чемпионов среди фигуристов.
Федерация фигурного катания на коньках России запустила новый формат командного турнира. Он называется "Лига Чемпионов. Фигурное катание".

Лига Чемпионов теперь будет и в фигурном катании
Фото: Telegram-аккаунт Камилы Валиевой is licensed under public domain

Призовой фонд турнира составит 20 миллионов рублей.

В нем смогут показать свои силы от 78 сильнейших фигуристов России в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. Их разделят на шесть команд, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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