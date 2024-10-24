4,4 млн долларов на аукционе отдали за бейсбольный мяч

Рекордную сумму заплатили на аукционе за бейсбольный мяч. Его выкупили за 4,4 миллиона долларов.
Это мяч, которым японец Сёхэй Отани из бейсбольной команды "Лос‑Анджелес Доджерс" в сентябре сделал 50‑й хоумран в своей карьере. Его удалось продать на аукционе за рекордные 4,392 миллиона долларов.
Аукционный дом Goldin не назвал покупателя, сообщает РИА Новости Спорт.
Бейсбо́л (англ. baseball, от base — «база, основание» и ball — «мяч») — командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. В состязаниях участвуют две команды по девять игроков каждая.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.