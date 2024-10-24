4,4 млн долларов на аукционе отдали за бейсбольный мяч

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Рекордную сумму заплатили на аукционе за бейсбольный мяч. Его выкупили за 4,4 миллиона долларов.

Фото: flickr.com by Torres, Leoraúl from Orlando, FL, USA, CC BY 2.0

Это мяч, которым японец Сёхэй Отани из бейсбольной команды "Лос‑Анджелес Доджерс" в сентябре сделал 50‑й хоумран в своей карьере. Его удалось продать на аукционе за рекордные 4,392 миллиона долларов.

Аукционный дом Goldin не назвал покупателя, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Бейсбо́л (англ. baseball, от base — «база, основание» и ball — «мяч») — командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. В состязаниях участвуют две команды по девять игроков каждая.

