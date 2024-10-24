Брюгге подготовил программки к матчу ЛЧ в виде газеты

Бельгийский футбольный клуб "Брюгге" подготовил к матчу Лиги Чемпионов программки в виде газеты.
Эта команда в Милан вернулась спустя 21 год, в честь этого клуб подготовил выпуск La Gazzetta di Bruges (пародия на La Gazzetta dello Sport). Выиграть бельгийцам это не могло, из встреча с "Миланом" закончилась со счетом 1:3, сообщает РИА Новости Спорт.
«Брю́гге» (нидерл
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