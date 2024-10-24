Брюгге подготовил программки к матчу ЛЧ в виде газеты

Бельгийский футбольный клуб "Брюгге" подготовил к матчу Лиги Чемпионов программки в виде газеты.

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Эта команда в Милан вернулась спустя 21 год, в честь этого клуб подготовил выпуск La Gazzetta di Bruges (пародия на La Gazzetta dello Sport). Выиграть бельгийцам это не могло, из встреча с "Миланом" закончилась со счетом 1:3, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Брю́гге» (нидерл lang="nl">Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging — «Королевское футбольное общество Клуб Брюгге»; нидерландское произношение: [klʏˈbrʏɣə ˌkoːnɪŋkləkə ˈvudbɑlvəreːnəɣɪŋ]) — бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в Западной Фландрии.



Бе́льгия — государство, находящееся на северо-западе Европы.

