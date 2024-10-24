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Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре

0:20
Спорт

Матч между сборной России по футболу и Брунеем пройдет 15 ноября на 35-тысячном стадионе "Краснодара".

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Азиатская команда находится на 184-у строке в рейтинге ФИФА.

Бруней расположен на острове Борнео, граничит с Малайзией, сообщает РБК Спорт.

 

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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