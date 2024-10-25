Барса впервые за девять лет выиграла Баварию в ЛЧ

Каталонская "Барселона" впервые за девять лет выиграла в Лиги Чемпионов мюнхенскую "Баварию".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Хет-трик оформил футболист Рафинья, еще один гол за "Барсу" забил Роберт Левандовски, ранее выступавший за "Баварию".

Среди немцев мяч забил Гарри Кейн.

Отметим, что Рафинья — первый футболист за семь лет, который забил три года в ворота мюнхенцев в ЛЧ.

Последний раз так делал Криштиану Роналду. В 2017 году он забил три мяча и помог своей команде обыграть "Баварию" со счетом 4:2, пишет РБК Спорт.

Так "Барселона" впервые разгромила "Баварию" на своем поле с 2015 года.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.



«Бава́рия» (нем lang="de">Fußball-Club Bayern München e.V.; произношение: [ˈfuːsbalˌklʊp ˈbaɪɐn ˈmʏnçn̩] ) — немецкий футбольный клуб из города Мюнхен.

