Барса впервые за девять лет выиграла Баварию в ЛЧ

Каталонская "Барселона" впервые за девять лет выиграла в Лиги Чемпионов мюнхенскую "Баварию".
Хет-трик оформил футболист Рафинья, еще один гол за "Барсу" забил Роберт Левандовски, ранее выступавший за "Баварию".
Среди немцев мяч забил Гарри Кейн.
Отметим, что Рафинья — первый футболист за семь лет, который забил три года в ворота мюнхенцев в ЛЧ.
Последний раз так делал Криштиану Роналду. В 2017 году он забил три мяча и помог своей команде обыграть "Баварию" со счетом 4:2, пишет РБК Спорт.
Так "Барселона" впервые разгромила "Баварию" на своем поле с 2015 года.
«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
«Бава́рия» (нем
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.