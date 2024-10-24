Джокович и Медведев пропустят турнир в России

Опасаясь остаться без спонсоров, российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев и серб Новак Джокович отказались выступать на турнире, который пройдет в России.
Соревнования проведут в Санкт‑Петербурге, пишет "Матч ТВ", ссылаясь на генерального директора компании — организатора турнира Натали Камельзон.
"К сожалению, такова сегодняшняя реальность…Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты. Для спортсменов это серьезные риски", — заявила она.
Она добавила, что морально Новак Джокович готов приехать в Россию, но у него тоже есть большие международные контракты. Из-за этого поезда в Питер — риск для теннисиста из Сербии.
Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" организуют с 29 ноября по 1 декабря, сообщает РБК Спорт.
Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.
Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.