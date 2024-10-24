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Джокович и Медведев пропустят турнир в России

0:57
Спорт

Опасаясь остаться без спонсоров, российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев и серб Новак Джокович отказались выступать на турнире, который пройдет в России.

Джокович и Медведев пропустят турнир в России
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

Соревнования проведут в Санкт‑Петербурге, пишет "Матч ТВ", ссылаясь на генерального директора компании — организатора турнира Натали Камельзон.

"К сожалению, такова сегодняшняя реальность…Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты. Для спортсменов это серьезные риски", — заявила она.

Она добавила, что морально Новак Джокович готов приехать в Россию, но у него тоже есть большие международные контракты. Из-за этого поезда в Питер — риск для теннисиста из Сербии.

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" организуют с 29 ноября по 1 декабря, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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