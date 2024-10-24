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ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы

0:32
Спорт

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт", за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, выиграл второй матч в Лиге Европы.

ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Команда на гостевом стадионе обыграла португальскую "Брагу". Матч завершился со счетом 2:1. Это была игра третьего тура общего этапа чемпионата.

Голы за норвежскую команду забили Хокон Эвьен, Вилладс Нильсен.

Российский вратарь Хайкин отыграл все 90 минут, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Будё-Глимт» (норв. Fotballklubben Bodø/Glimt) — норвежский футбольный клуб из города Будё. 

Ники́та Ильи́ч Ха́йкин (ивр. ניקיטה חייקין‎; род. 11 июля 1995, Нетания, Центральный округ, Израиль) — российский футболист, вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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