ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт", за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, выиграл второй матч в Лиге Европы.
Команда на гостевом стадионе обыграла португальскую "Брагу". Матч завершился со счетом 2:1. Это была игра третьего тура общего этапа чемпионата.
Голы за норвежскую команду забили Хокон Эвьен, Вилладс Нильсен.
Российский вратарь Хайкин отыграл все 90 минут, пишет РБК Спорт.
«Будё-Глимт» (норв. Fotballklubben Bodø/Glimt) — норвежский футбольный клуб из города Будё.
Ники́та Ильи́ч Ха́йкин (ивр. ניקיטה חייקין; род. 11 июля 1995, Нетания, Центральный округ, Израиль) — российский футболист, вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт».
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