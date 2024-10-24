Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер белорусских фигуристов Татьяна Беляева не смогла посетить Россию из-за того, что у нее украинский паспорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM

Она — наставник Виктории Пласконной и Владислава Сытика, сообщает "СЭ".

Тренер летела в Магнитогорск на первый этап Гран-при России. По прилете в Москву Беляевой в Шереметьево не разрешили въехать в Россию.

"Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьево. <…> А меня в этом году вообще не пропустили! <…> Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о "выдворении" с территории России", — рассказала тренер.

Она добавила, что на границе ей сказали, чтобы она до окончания спецоперации даже не пыталась въехать в Россию.

Дети отправились без тренера.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

