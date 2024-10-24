Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины

Тренер белорусских фигуристов Татьяна Беляева не смогла посетить Россию из-за того, что у нее украинский паспорт.
Она — наставник Виктории Пласконной и Владислава Сытика, сообщает "СЭ".
Тренер летела в Магнитогорск на первый этап Гран-при России. По прилете в Москву Беляевой в Шереметьево не разрешили въехать в Россию.
"Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьево. <…> А меня в этом году вообще не пропустили! <…> Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о "выдворении" с территории России", — рассказала тренер.
Она добавила, что на границе ей сказали, чтобы она до окончания спецоперации даже не пыталась въехать в Россию.
Дети отправились без тренера.
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