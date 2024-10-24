Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды
Белый цвет: как он освежает и подчеркивает красоту после 40
10 скрытых функций автомобиля, о которых многие водители даже не подозревают
Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса
Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера
Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства
Ашан уходит из России? Французский ритейлер прокомментировал слухи о продаже бизнеса
Рецепт сочной и хрустящей квашеной капусты: всё дело в секретном ингредиенте
Рэпер Гуф извинился за пьяный дебош: мне не привыкать

Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины

0:53
Спорт

Тренер белорусских фигуристов Татьяна Беляева не смогла посетить Россию из-за того, что у нее украинский паспорт.

Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM

Она — наставник Виктории Пласконной и Владислава Сытика, сообщает "СЭ".

Тренер летела в Магнитогорск на первый этап Гран-при России. По прилете в Москву Беляевой в Шереметьево не разрешили въехать в Россию.

"Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьево. <…> А меня в этом году вообще не пропустили! <…> Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о "выдворении" с территории России", — рассказала тренер.

Она добавила, что на границе ей сказали, чтобы она до окончания спецоперации даже не пыталась въехать в Россию.

Дети отправились без тренера.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада Аудио 
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Красота и стиль
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Учёные подтверждают: вера в себя помогает преодолевать преграды на пути к успеху
5 вкуснейших рецептов с виноградом: от пирога до утки — удивите своих гостей
Какие вопросы стоит задать пластическому хирургу перед операцией
Спортивные привычки, которые угрожают женскому здоровью
Тюменские учёные раскрыли тайны гаффской болезни и нейтрализовали токсин
Катастрофа, давшая жизнь: ученые раскрыли тайны древнего метеорита
Тимур Хайдаров разоблачил заявления Киркорова о натуральной красоте: сделали мы
Свежевыжатые соки: важные правила, о которых нужно помнить
Швеция приостанавливает соглашение о налогообложении с Россией
Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.