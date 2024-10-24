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Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства

1:20
Спорт

Две женщины инициировали судебный процесс против баскетболистов клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" — Леброна Джеймса и его сына Бронни. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на TMZ Sports, иск связан с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в 2022 году. Автомобиль, в котором находились Джеймсы, столкнулся с машиной женщин на шоссе в Литтл-Роке.

Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства
Фото: commons.wikimedia

23 октября баскетболисты достигли значимого рубежа: в ходе второй четверти матча против "Миннесота Тимбервулвз" на площадке одновременно оказались Леброн Джеймс и его сын Бронни. Это стало первым случаем в истории НБА, когда отец и сын играли вместе на одном паркете.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) направил рекомендации международным спортивным федерациям, призывая их не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в любых соревнованиях. Однако к концу 2023 года организация изменила свою позицию и приняла решение разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных спортсменов.

Уточнения

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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