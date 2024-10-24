Мария Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы

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Россиянка Мария Шарапова, пятикратная обладательница титулов турниров Большого шлема, станет новой индукцией в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом информирует пресс-служба данной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia

Кроме того, в Зал славы будут включены американские братья Майк и Боб Брайаны. Церемония награждения запланирована на август 2025 года.

Мария Шарапова, которой сейчас 37 лет, завершила свою карьеру в теннисе в 2020 году. Она является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, победительницей Итогового турнира WTA 2004 года и обладательницей Кубка Федерации 2008 года в составе российской сборной. В одиночном разряде спортсменка завоевала 36 титулов, включая две победы на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), а также по одной на Уимблдоне (2004), Открытом чемпионате США (2006) и Открытом чемпионате Австралии (2008).

Международный зал теннисной славы, основанный в 1954 году, уже включил таких российских игроков, как Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).

Уточнения

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка. Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде.

