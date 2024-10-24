Российский пловец Минаков завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Российский спортсмен Андрей Минаков завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров баттерфляем на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Инчхоне. Его время составило 49,71 секунды. Первое место досталось швейцарцу Ноэ Понти с результатом 48,81 секунды, а серебро у голландца Нильса Корстанье, который финишировал за 48,99 секунды. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: pxhere

Андрей Минаков, 22-летний пловец, является обладателем трех медалей чемпионата мира 2019 года и трижды поднимался на пьедестал на чемпионате Европы 2021 года.

Кубок мира по плаванию состоит из трех этапов: первый этап прошел в Шанхае, Китай, с 18 по 20 октября, второй проходит в Инчхоне и завершится 26 октября, а заключительный этап пройдет в Сингапуре с 31 октября по 2 ноября.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) официально сообщила о возможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своим брендом, при этом они обязаны выполнять определенные условия. Одним из этих условий является участие в нейтральном статусе.

Уточнения

Чемпионат мира — крупные международные соревнования, обычно проводимые минимум 1 раз в 4 года и максимум 1 раз в год.

