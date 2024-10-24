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Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита

1:29
Спорт

Тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук объяснил, зачем клуб решил подписать российского нападающего Александра Соболева, выступавшего в московском "Спартаке". Об этом сообщает Газета.Ru.

Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита
Фото: wikipedia.org

"Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев — один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому все только от него самого зависит", — заявил Тимощук.

22 октября "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, завершив встречу с минимальным счетом 1:0. Александра Соболева включили в стартовый состав, он сыграл весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.

Официальное подтверждение перехода Соболева из "Спартака" в "Зенит" было сделано 30 августа. Контракт заключен на условиях "3+1". Футболист утратил место в основном составе московского клуба после первого матча сезона против "Оренбурга" (0:2). Согласно информации из медиа, игрок сам сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о своем желании покинуть команду. С тех пор он не выходил на поле в форме красно-белых.

Уточнения

Анатолий Александрович Тимощу́к (укр. Анатолій Олександрович Тимощук; род. 30 марта 1979[…], Луцк) — футбольный тренер, ныне помощник главного тренера в российском клубе «Зенит». Заслуженный мастер спорта России.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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