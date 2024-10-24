Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю
Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита
Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки
Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа
Ксения Бородина рассказала, как её дочери приняли нового избранника мамы

Сборная России уверенно сохраняет позицию в рейтинге ФИФА

1:44
Спорт

Сборная России успешно сохранила свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был представлен на официальном сайте организации, оставшись на 34-й строчке. Об этом сообщает Газета.Ru. На счету команды накопилось 1508,73 баллов.

Сборная России уверенно сохраняет позицию в рейтинге ФИФА
Фото: commons.wikimedia

Лидирует в рейтинге сборная Аргентины, набравшая 1883,5 балла. Франция занимает вторую позицию с 1859,85 балла, а Испания замыкает тройку лидеров с результатом 1844,33. В десятке лучших также представлены Англия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Нидерланды, Италия и Колумбия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, приняли решение исключить сборную России и все российские клубы из участия в соревнованиях, находящихся под их контролем. В результате, российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам турнир, а также чемпионат Европы 2024 в Германии.

Из-за отсутствия соперников сборная России не смогла провести товарищеские матчи в октябре. Однако 15 ноября команда планирует сыграть с Брунеем в Сочи, а 19 ноября — с Сирией в Волгограде.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге
Авто
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Ксенофобия в молдавской политике: ПДС под огнем критики
Как найти триходерму бесплатно: секреты лесных прогулок
Путин высоко оценил темпы развития Венесуэлы под руководством Мадуро
Украина на пути к наступательной украинизации: ужесточение языковой политики
В России удвоилось число заявок на льготное кредитование постройки санаториев
Южная Корея требует от КНДР прекратить запуск пропагандистских шаров
Сати Казанова ответила на критику поздней беременности и привела в пример Монику Беллуччи
Тень Трампа: ФРГ боится денежных потерь при избрании Дональда Трампа
Иранский лидер выразил признательность Путину за успешный саммит БРИКС
Как выбрать качественный мёд и когда его лучше есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.