Сборная России уверенно сохраняет позицию в рейтинге ФИФА

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Сборная России успешно сохранила свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был представлен на официальном сайте организации, оставшись на 34-й строчке. Об этом сообщает Газета.Ru. На счету команды накопилось 1508,73 баллов.

Фото: commons.wikimedia

Лидирует в рейтинге сборная Аргентины, набравшая 1883,5 балла. Франция занимает вторую позицию с 1859,85 балла, а Испания замыкает тройку лидеров с результатом 1844,33. В десятке лучших также представлены Англия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Нидерланды, Италия и Колумбия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, приняли решение исключить сборную России и все российские клубы из участия в соревнованиях, находящихся под их контролем. В результате, российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам турнир, а также чемпионат Европы 2024 в Германии.

Из-за отсутствия соперников сборная России не смогла провести товарищеские матчи в октябре. Однако 15 ноября команда планирует сыграть с Брунеем в Сочи, а 19 ноября — с Сирией в Волгограде.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

