ЦСКА: оборона, которую признали лучшей в России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил уровень игры московского ЦСКА в текущем сезоне. Слова специалиста приводит Legalbet.
"Не могу назвать игру ЦСКА уже устоявшейся, но они выбрали верный путь — играть в комбинационный футбол. Армейцы всегда стараются нагнетать темп, ищут варианты для активного продолжения атакующих действий. Оборона ЦСКА — лучшая в чемпионате России. Я не сторонник того, что надо всегда играть в атакующий футбол: надо уметь отбирать мяч и показывать сбалансированный футбол", — сказал Игнатьев.
Бывший главный тренер сборной России отметил, что ЦСКА демонстрирует высокий уровень футбольного мастерства, располагая талантливыми игроками в атаке и полузащите, что позволяет команде достигать отличных результатов на поле.
ЦСКА не знает поражений с 14 сентября, когда потерпел единственное поражение от петербургского "Зенита" со счетом 0:1 в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
С тех пор "красно-синие" зафиксировали шесть побед во всех соревнованиях и сыграли два матча вничью. По итогам первых 12 туров чемпионата России ЦСКА накопил 23 очка, занимая четвёртую строчку в таблице.
ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.
Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1978).
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