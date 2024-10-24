Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки

Экс-врач сборной России Филипп Шветский прокомментировал наличие 60 наименований препаратов в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Он подчеркнул, что утверждение о её зависимости от медикаментов не соответствует действительности. Эти комментарии были опубликованы изданием "Советский спорт".
"Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их прием", — заявил он.
Камилу Валиеву уличили в употреблении запрещённого вещества триметазидина на чемпионате России, который проходил в декабре 2021 года. Эта информация всплыла после завершения командного турнира на зимних Олимпийских играх 2024 года.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, признав Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, в результате чего спортсменка была дисквалифицирована. Ей запрещено участие в соревнованиях до декабря 2025 года, а также тренировки на государственных льдах. Вследствие этого Валиева лишилась индивидуальных наград, и сборная России, вместо золотых медалей, получила бронзовые в командном турнире ОИ-2024.
2 октября стало известно о том, что Валиева отказалась от обжалования решения CAS относительно своей дисквалификации. Кроме того, фигуристке предстоит покрыть судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков и выплатить компенсацию Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
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