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Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки

2:02
Спорт

Экс-врач сборной России Филипп Шветский прокомментировал наличие 60 наименований препаратов в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Он подчеркнул, что утверждение о её зависимости от медикаментов не соответствует действительности. Эти комментарии были опубликованы изданием "Советский спорт".

Экс-врач Валиевой: раскрыты причины появления 60 препаратов в деле фигуристки
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

"Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их прием", — заявил он.

Камилу Валиеву уличили в употреблении запрещённого вещества триметазидина на чемпионате России, который проходил в декабре 2021 года. Эта информация всплыла после завершения командного турнира на зимних Олимпийских играх 2024 года.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, признав Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, в результате чего спортсменка была дисквалифицирована. Ей запрещено участие в соревнованиях до декабря 2025 года, а также тренировки на государственных льдах. Вследствие этого Валиева лишилась индивидуальных наград, и сборная России, вместо золотых медалей, получила бронзовые в командном турнире ОИ-2024.

2 октября стало известно о том, что Валиева отказалась от обжалования решения CAS относительно своей дисквалификации. Кроме того, фигуристке предстоит покрыть судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков и выплатить компенсацию Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Олимпи́йские и́гры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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