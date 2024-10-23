Подопечные Леонида Слуцкого второй раз выиграли в азиатской ЛЧ

Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого второй раз выиграл в азиатской Лиге чемпионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

На домашнем стадионе подопечные россиянина вырвали победу у японского "Кавасаки Фронтале" со счетом 2:0. Это был матч третьего тура группового этапа азиатской ЛЧ в зоне "Восток".

"Кавасаки" с пятой минуты играл в меньшинстве после удаления бразильского игрока Марсиньо.

По итогу матча у "Шанхай Шэньхуа" шесть очков. Клуб Слуцкого расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, "Кавасаки" — на десятой.

5 ноября "Шанхай" встретится с австралийским "Сентрал Кост Маринерс".

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

