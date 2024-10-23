Промес может дебютировать за дубайский клуб

Дубайский футбольный клуб "Юнайтед" заявил для участия в чемпионате ОАЭ бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса.
"Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Возможно он дебютирует за клуб в матче против "Хатта",- цитирует "СЭ" генерального директор клуба Илие Чебану.
Напомним, что экс-форвард красно-белых 5 сентября подписал контракт с "Юнайтед" до конца сезона 2024/25.
Матч "Юнайтед" против "Хатта" состоится 26 октября.
Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.
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