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Промес может дебютировать за дубайский клуб

0:36
Спорт

Дубайский футбольный клуб "Юнайтед" заявил для участия в чемпионате ОАЭ бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса.

Промес может дебютировать за дубайский клуб
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

"Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Возможно он дебютирует за клуб в матче против "Хатта",- цитирует "СЭ" генерального директор клуба Илие Чебану.

Напомним, что экс-форвард красно-белых 5 сентября подписал контракт с "Юнайтед" до конца сезона 2024/25.

Матч "Юнайтед" против "Хатта" состоится 26 октября.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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