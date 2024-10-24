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Экс-футболист Канищев сомневается, что Сантосу нужна игра за сборную России

1:12
Спорт

Бывший футболист Александр Канищев высказал своё мнение относительно решения защитника "Зенита" Дугласа Сантоса получить российское гражданство.

Экс-футболист Канищев сомневается, что Сантосу нужна игра за сборную России
Фото: fc-zenit.ru by Анна Майер, CC BY-SA 3.0

По мнению Канищева, учитывая выдающиеся игровые качества Сантоса на позиции левого защитника в Российской Премьер-лиге, вопрос о его включении в состав сборной России не должен даже вызывать сомнений.

Однако по мнению Канищева, важно понять, насколько самому футболисту важно выступление за национальную команду. Он отметил, что факт получения российского гражданства не обязательно говорит о желании игрока присоединиться к сборной России, а скорее может быть связан с финансовыми обязательствами, включая уплату налогов.

Канищев привел примеры других футболистов, таких как Клаудиньо и Малком, у которых подобные ситуации возникли в прошлом.

"Насколько ему нужна игра сборную? Получение российского гражданства не говорит, что он хочет играть за сборную России. Это больше связано с финансовыми вопросами по уплате налогов. Так же было у Клаудиньо и Малкома", — сказал Канищев в разговоре с "Чемпионатом".

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Кани́щев (8 мая 1960, Ленинград, СССР) — советский футболист, играл за рижскую «Даугаву» и «Зенит» из Ленинграда. 

Дуглас дос Сантос Жустино де Мело (порт.-браз. Douglas dos Santos Justino de Melo; род. 22 марта 1994, Жуан-Песоа, Параиба), или же просто Дуглас Сантос (порт.-браз. Douglas Santos) — бразильский футболист, защитник и капитан клуба «Зенит». 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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